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Легковушка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу в Ростове

Легковушка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу в Ростове
В Ростове легковушка насмерть сбила пешехода. Трагедия случилась 25 декабря около 21:00.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице Лелюшенко. Внезапно на проезжую часть выбежал пешеход. К несчастью, молодой человек не смог вовремя среагировать и совершил наезд на мужчину. В результате полученных травм пешеход скончался.

По информации, предоставленной региональным управлением ГИБДД, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Фото: РостовРу
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