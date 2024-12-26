Легковушка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу в Ростове
В Ростове легковушка насмерть сбила пешехода. Трагедия случилась 25 декабря около 21:00.
По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице Лелюшенко. Внезапно на проезжую часть выбежал пешеход. К несчастью, молодой человек не смог вовремя среагировать и совершил наезд на мужчину. В результате полученных травм пешеход скончался.
По информации, предоставленной региональным управлением ГИБДД, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.