В Ростовской области 16-летняя девушка едва не погибла из-за несчастной любви

В донском регионе 16-летняя девушка пыталась покончить с собой. Происшествие случилось в Красносулинском районе 11 ноября.Как сообщил Donday.ru, в тот день она поссорилась со своим молодым человеком. Во время конфликта парень заявил, что разрывает с ней отношения. Расстроенная девушка посчитала, что единственный выход из сложившейся ситуации - рассчитаться с жизнью.Однако несовершеннолетняя испугалась и вызвала бригаду скорой помощи. Медики оказали ей разовую помощь, а госпитализация дончанке не понадобилась.