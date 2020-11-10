Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области 16-летняя девушка едва не погибла из-за несчастной любви

В Ростовской области 16-летняя девушка едва не погибла из-за несчастной любви
В донском регионе 16-летняя девушка пыталась покончить с собой. Происшествие случилось в Красносулинском районе 11 ноября.

Как сообщил Donday.ru, в тот день она поссорилась со своим молодым человеком. Во время конфликта парень заявил, что разрывает с ней отношения. Расстроенная девушка посчитала, что единственный выход из сложившейся ситуации - рассчитаться с жизнью.

Однако несовершеннолетняя испугалась и вызвала бригаду скорой помощи. Медики оказали ей разовую помощь, а госпитализация дончанке не понадобилась.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.