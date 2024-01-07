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В Ростовской области 14-летний школьник попал под колеса легковушки

В Ростовской области 14-летний школьник попал под колеса легковушки
В Ростовской области 14-летний школьник попал под колеса легковушки. Авария произошла 7 января около 17:30.

По предварительной информации, по дороге двигалась «Лада-211440», которой управлял 19-летний парень. Водитель легковушки не заметил переходящего в неположенном месте проезжую часть школьника и сбил его. Пешеходный переход находился в нескольких метрах от места аварии.

В региональном УГИБДД сообщили, что несовершеннолетний получил повреждения в результате ДТП. Юношу доставили в больницу.
Фото: Ростов ру
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