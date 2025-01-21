В Ростовской области 12-летний школьник погиб от угарного газа в Гуково

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В Ростовской области 12-летний мальчик погиб от угарного газа. Трагедия случилась ночью 21 января в городе Гуково.По информации издания DonDay, тело школьника обнаружили дома на улице Трамвайной. Он не подавал признаков жизни. Прибывшие на вызов медработники констатировали его смерть.По предварительным данным, ребенок скончался от отравления угарным газом. Этому поспособствовало неисправное печное оборудование.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, по факту происшествия проводится проверка.- Назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в региональном СУ СКР.