В Ростовской области 12 января прогремел взрыв

Фото: Ростов ру

В Ростовской области днем 12 января прогремел взрыв. Сильный грохот услышали жители донской столицы и близлежащих городов региона.Как сообщают очевидцы, звук, напоминающий взрыв, прогремел около 15:27. Его услышали жители Ростова на Западном и в Левенцовке, а также в Азове, Батайске и Чалтыре. После в небе появился инверсионный след.- Как будто в небе что-то взорвалось, - рассказали местные жители в социальных сетях.Что стало причиной грохота, пока не известно. В спецслужбах никак не комментировали случившееся.