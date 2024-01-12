В Ростовской области 12 января прогремел взрыв
В Ростовской области днем 12 января прогремел взрыв. Сильный грохот услышали жители донской столицы и близлежащих городов региона.
Как сообщают очевидцы, звук, напоминающий взрыв, прогремел около 15:27. Его услышали жители Ростова на Западном и в Левенцовке, а также в Азове, Батайске и Чалтыре. После в небе появился инверсионный след.
- Как будто в небе что-то взорвалось, - рассказали местные жители в социальных сетях.
Что стало причиной грохота, пока не известно. В спецслужбах никак не комментировали случившееся.