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В Ростовской области 12 января прогремел взрыв

В Ростовской области 12 января прогремел взрыв
В Ростовской области днем 12 января прогремел взрыв. Сильный грохот услышали жители донской столицы и близлежащих городов региона.

Как сообщают очевидцы, звук, напоминающий взрыв, прогремел около 15:27. Его услышали жители Ростова на Западном и в Левенцовке, а также в Азове, Батайске и Чалтыре. После в небе появился инверсионный след.

- Как будто в небе что-то взорвалось, - рассказали местные жители в социальных сетях.

Что стало причиной грохота, пока не известно. В спецслужбах никак не комментировали случившееся.
Фото: Ростов ру
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