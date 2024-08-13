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В Ростовской области 12 августа утонули два человека. Информацию об этом сообщили в донском ГУ МЧС.На берегу Ефремовского водохранилища отдыхали друзья, среди которых был 64-летний мужчина. Он решил искупаться, но, когда он долго не возвращался, друзья забеспокоились. Спасатели выловили тело мужчины из воды.Вечером того же дня в Таганроге, на улице Бабушкина, отдыхала 41-летняя женщина. Она решила искупаться, но не выплыла. Ее тело вытащили из Таганрогского залива очевидцы.