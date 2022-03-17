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В Ростовена-Дону мужчина умер посреди улицы

В Ростовена-Дону мужчина умер посреди улицы
В Ростове мужчина умер посреди улицы. Происшествие случилось вечером 18 марта на пересечении улицы Малюгиной и переулка Доломановского.

Случайные прохожие увидели, что мужчине стало плохо. Он резко остановился, а потом упал. Люди подбежали к нему, стали трогать пульс. Его не было. Прибывшие медики констатировали его смерть.

На место прибыли также сотрудники полиции. Тело умершего накрыли и направили в морг. Экспертиза покажет, что стало причиной кончины.
Фото: РостовРу
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