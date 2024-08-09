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В Ростове задержаны три жителя Ставрополья, загородившие поезд к парковке

В Ростове задержаны три жителя Ставрополья, загородившие поезд к парковке
В Ростове-на-Дону три парня попали в отдел за парковку автомобиля. Об этом стало известно 9 августа.

Машину загнали возле проезда к паркингу на вокзале. Авто перегородило дорогу. Из-за этого другие водители не могли проехать и попросили освободить дорогу, но парни слушать не стали.

Тогда очевидцы позвонили в полицию. Услышав об этом, парни попытались скрыться, но не успели. Когда сотрудники МВД попросили показать документы, те снова начали сопротивляться. Тогда полицейские уложили хулиганов на асфальт и надели наручники.

По данным регионального ГУ МВД, нарушителями оказались жители Ставрополья.

В отношении них составили административный протокол. Теперь им грозит штраф или арест на срок до 15 суток.
Фото: Rostov.ru
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