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В Ростове вынесен приговор трем парням, зверски убившим пенсионеров

В Ростове вынесен приговор трем парням, зверски убившим пенсионеров
Трое молодых людей осуждены за убийство пожилых супругов в Цимлянском районе. Решение областного суда было оглашено 13 сентября.

Суд установил, что четыре года назад в хуторе Лозном братья Алексей и Руслан Богданенко совместно с Андреем Калмыковым проникли в жилище пожилых супругов и совершили нападение на них.

26-летний Алексей нанес женщине большое количество ударов по голове и в область туловища. Нанесенные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В тот же момент их подельник Калмыков избивал супруга женщины. Оба пенсионера скончались на месте.

Пока Алексей и Андрей учиняли расправу над парой, несовершеннолетний Руслан обчищал жилье. Сумма награбленного составила 19 тысяч рублей.

В прошлом году Алексей и Руслан совершили еще одно нападение. В этот раз потерпевшей стала пенсионерка из Шахт. Мужчины расправились с пожилой женщиной из-за 15 тысяч рублей.

Суд признал всех троих виновными в совершении убийств и краж. Алексею назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет и ограничения свободы сроком на 2 года. Руслану и Андрею – лишение свободы сроком на 15 лет.

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