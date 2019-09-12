В Ростове вынесен приговор трем парням, зверски убившим пенсионеров



Трое молодых людей осуждены за убийство пожилых супругов в Цимлянском районе. Решение областного суда было оглашено 13 сентября.



Суд установил, что четыре года назад в хуторе Лозном братья Алексей и Руслан Богданенко совместно с Андреем Калмыковым проникли в жилище пожилых супругов и совершили нападение на них.



26-летний Алексей нанес женщине большое количество ударов по голове и в область туловища. Нанесенные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В тот же момент их подельник Калмыков избивал супруга женщины. Оба пенсионера скончались на месте.



Пока Алексей и Андрей учиняли расправу над парой, несовершеннолетний Руслан обчищал жилье. Сумма награбленного составила 19 тысяч рублей.



В прошлом году Алексей и Руслан совершили еще одно нападение. В этот раз потерпевшей стала пенсионерка из Шахт. Мужчины расправились с пожилой женщиной из-за 15 тысяч рублей.



Суд признал всех троих виновными в совершении убийств и краж. Алексею назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет и ограничения свободы сроком на 2 года. Руслану и Андрею – лишение свободы сроком на 15 лет.