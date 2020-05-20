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В Ростове вскрыли квартиру, где находился труп

В Ростове вскрыли квартиру, где находился труп

В Ростове открыли квартиру, в которой находился труп. Об этом Rostov.ru сообщил источник 22 мая.

Как сообщалось ранее, жильцы многоэтажки в микрорайоне Суворовском пожаловались на трупный запах. Прибывшие полицейские отказались открывать квартиру в отсутствие родственников владельца без решения прокуратуры либо суда.

По информации источника, в течение дня квартиру всё же удалось вскрыть.
- Внутри находилось тело 43-летней женщины, - добавил источник. – По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Точная причина смерти ростовчанки будет установлена в ходе экспертизы.

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