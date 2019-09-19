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В Ростове водителя подозревают в смертельном ДТП с участием пешехода

В Ростове водителя подозревают в смертельном ДТП с участием пешехода
В Ростове-на-Дону водителя подозревают в смертельном ДТП с участием пешехода. Прокуратура Ворошиловского района признала законным возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения».

Происшествие случилось 5 сентября на улице Добровольского. Мужчина за рулем машины «Инфинити» сбил 36-летнего пешехода. После аварии водитель скрылся.

Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую помощь». Мужчину госпитализировали, однако в медучреждении он скончался.

Подозрение пало на 33-летнего мужчину. Следствие считает, что он попытался скрыть следы преступления, частично отремонтировав иномарку.
В прокуратуре Ростовской области сообщили, что сейчас водителю грозит максимальное наказание по данной статье – 12 лет лишения свободы.

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