В Ростове водителя подозревают в смертельном ДТП с участием пешехода



В Ростове-на-Дону водителя подозревают в смертельном ДТП с участием пешехода. Прокуратура Ворошиловского района признала законным возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения».



Происшествие случилось 5 сентября на улице Добровольского. Мужчина за рулем машины «Инфинити» сбил 36-летнего пешехода. После аварии водитель скрылся.



Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую помощь». Мужчину госпитализировали, однако в медучреждении он скончался.



Подозрение пало на 33-летнего мужчину. Следствие считает, что он попытался скрыть следы преступления, частично отремонтировав иномарку.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что сейчас водителю грозит максимальное наказание по данной статье – 12 лет лишения свободы.