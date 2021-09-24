В Ростове водитель пассажирского автобуса протаранил «Ладу»

В Ростове-на-Дону произошло столкновение пассажирского автобуса и легковушки. Авария случилась 27 сентября около 12:00.По предварительной информации, за рулем общественного транспорта, следовавшего по маршруту Главный железнодорожный вокзал - областная больница, находился 53-летний мужчина. Он двигался по улице 20-я Линия. На пересечении с Ченцова он не остановился на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке врезался в «Ладу Ларгус», которой управлял 40-летний водитель.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, на момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.