В Ростове водитель на «Ладе» протаранил три попутные машины



Водитель «Лады Приоры» протаранил три автомобиля. ДТП произошло на улице Малиновского 4 февраля.



39-летний мужчина за рулём легковушки двигался со стороны ГПЗ-10. По предварительным данным, в районе дома № 110 он не справился с управлением и врезался в ехавшие в попутном направлении BMW, «Лада Ларгус» и «Пежо 308».

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Движение на данном участке дороги полностью восстановлено.