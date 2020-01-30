Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель на «Ладе» протаранил три попутные машины

В Ростове водитель на «Ладе» протаранил три попутные машины
Водитель «Лады Приоры» протаранил три автомобиля. ДТП произошло на улице Малиновского 4 февраля.

39-летний мужчина за рулём легковушки двигался со стороны ГПЗ-10. По предварительным данным, в районе дома № 110 он не справился с управлением и врезался в ехавшие в попутном направлении BMW, «Лада Ларгус» и «Пежо 308».
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Движение на данном участке дороги полностью восстановлено.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.