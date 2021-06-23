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В Ростове водитель люксового спорткара сбил 74-летнего велосипедиста

В Ростове водитель люксового спорткара сбил 74-летнего велосипедиста

В Ростове 36-летний водитель люксового "БМВ i8" сбил 74-летнего велосипедиста. ДТП произошло в полдень 25 июня.

Происшествие случилось в Пролетарском районе. Там 12 миллионов рублей на колёсах мчались по улице Щербакова. Внезапно перед автомобилистом на дорогу вышел 74-летний дедушка с велосипедом.

Скорее всего, 36-летний водитель суперкара не ожидал такого поворота. Он не успел среагировать и сбил велосипедиста. На место вызвали медиков.

-В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии пострадала и люксовая иномарка. В машине оказалось разбито лобовое стекло. Владельцу придется серьезно раскошелиться на его ремонт

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