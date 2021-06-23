В Ростове водитель люксового спорткара сбил 74-летнего велосипедиста
В Ростове 36-летний водитель люксового "БМВ i8" сбил 74-летнего велосипедиста. ДТП произошло в полдень 25 июня.
Происшествие случилось в Пролетарском районе. Там 12 миллионов рублей на колёсах мчались по улице Щербакова. Внезапно перед автомобилистом на дорогу вышел 74-летний дедушка с велосипедом.
Скорее всего, 36-летний водитель суперкара не ожидал такого поворота. Он не успел среагировать и сбил велосипедиста. На место вызвали медиков.
-В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
В результате аварии пострадала и люксовая иномарка. В машине оказалось разбито лобовое стекло. Владельцу придется серьезно раскошелиться на его ремонт