В Ростове водитель люксового спорткара сбил 74-летнего велосипедиста

В Ростове 36-летний водитель люксового "БМВ i8" сбил 74-летнего велосипедиста. ДТП произошло в полдень 25 июня.Происшествие случилось в Пролетарском районе. Там 12 миллионов рублей на колёсах мчались по улице Щербакова. Внезапно перед автомобилистом на дорогу вышел 74-летний дедушка с велосипедом.Скорее всего, 36-летний водитель суперкара не ожидал такого поворота. Он не успел среагировать и сбил велосипедиста. На место вызвали медиков.-В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В результате аварии пострадала и люксовая иномарка. В машине оказалось разбито лобовое стекло. Владельцу придется серьезно раскошелиться на его ремонт