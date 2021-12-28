В Ростове водитель большегруза сбил пенсионерку
В Первомайском районе Ростова-на-Дону грузовой автомобиль сбил 64-летнюю женщину. ДТП произошло днем 29 декабря на улице Орской, 31.
Предварительно известно, что женщина в спешке перебегала дорогу в неустановленном месте. Она не заметила подъезжающей фуры. В итоге грузовой автомобиль не затормозил вовремя и зацепил сбил пенсионерку.
УГИБДД по Ростовской области сообщает, что в результате аварии ростовчанка получила ушиб мягких тканей спины. Пострадавшую доставили в травмпункт.