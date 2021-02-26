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В Ростове во время пожара в многоэтажном доме погибла женщина

В Ростове во время пожара в многоэтажном доме погибла женщина
В Ростове-на-Дону в результате пожара в многоэтажном доме на проспекте Коммунистическом погибла женщина. Происшествие произошло вечером 28 февраля.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме № 23/2 поступило в МЧС около 20.00. Огонь распространился на площади десять квадратных метров.

- На месте ЧП работали три пожарные машины и 12 спасателей, - добавили в ведомстве.

В результате пожара пострадала жительница многоквартирного дома. К сожалению, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в карете скорой помощи.

Что могло стать причиной пожара, пока не известно. Личность погибшей в настоящее время также устанавливают.

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