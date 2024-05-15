В Ростове в СИЗО отправили подростка, устроившего ДТП с погибшим ребенком

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в СИЗО закрыли подростка, устроившего ДТП с погибшим. Инцидент произошел 8 мая на улице 2-й Пролетарской.По версии следствия, в тот день 16-летний подросток на «ВАЗ-2106» ехал за рулем транспорта без прав. Вместе с ним в салоне авто находился 6-летний племянник. Подросток не справился с управлением и выехал с проезжей части. После этого легковушка наехала на бордюр и опрокинулась. После аварии юноша покинул место ДТП.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что в результате аварии от полученных травм малыш скончался в больнице. После случившегося юного водителя задержали. В настоящее время подросток находится в СИЗО.