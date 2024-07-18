В Ростове при пожаре в мебельном цехе пострадало три человека
В Ростове в пожаре в мебельном цехе пострадало три человека. Происшествие случилось 18 июля на улице Горсоветской.
Около 16:30 загорелся второй этаж цеха. Площадь пожара составила 200 квадратов. На месте происшествия работали 54 человека на 18 единицах спецтехники. Огонь удалось потушить примерно через час.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пострадало три человека. Они получили ожоги. Пострадавших доставили в больницу, сейчас их состояние удовлетворительное.