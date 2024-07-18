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В Ростове при пожаре в мебельном цехе пострадало три человека

В Ростове при пожаре в мебельном цехе пострадало три человека
В Ростове в пожаре в мебельном цехе пострадало три человека. Происшествие случилось 18 июля на улице Горсоветской.

Около 16:30 загорелся второй этаж цеха. Площадь пожара составила 200 квадратов. На месте происшествия работали 54 человека на 18 единицах спецтехники. Огонь удалось потушить примерно через час.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пострадало три человека. Они получили ожоги. Пострадавших доставили в больницу, сейчас их состояние удовлетворительное.
Фото: Ростов ру
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