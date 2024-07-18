В Ростове при пожаре в мебельном цехе пострадало три человека

Фото: Ростов ру

В Ростове в пожаре в мебельном цехе пострадало три человека. Происшествие случилось 18 июля на улице Горсоветской.Около 16:30 загорелся второй этаж цеха. Площадь пожара составила 200 квадратов. На месте происшествия работали 54 человека на 18 единицах спецтехники. Огонь удалось потушить примерно через час.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пострадало три человека. Они получили ожоги. Пострадавших доставили в больницу, сейчас их состояние удовлетворительное.