В Ростове в ДТП пострадал 24-летний пассажир ВАЗа
В Ростове в ДТП пострадал пассажир легковушки. Авария произошла в полночь 3 августа.
По улице Днепровской двигался автомобиль «ВАЗ-21099», за рулем которого находился 18-летний водитель. Предварительно, в районе дома № 137 водитель «ВАЗ-21099» столкнулся с автомобилем «Киа Рио», который двигался в попутном направлении.
По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП травмы получил 24-летний парень - пассажир отечественной легковушки. Его доставили в медучреждение.