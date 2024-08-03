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В Ростове в ДТП пострадал 24-летний пассажир ВАЗа

В Ростове в ДТП пострадал 24-летний пассажир ВАЗа
В Ростове в ДТП пострадал пассажир легковушки. Авария произошла в полночь 3 августа.

По улице Днепровской двигался автомобиль «ВАЗ-21099», за рулем которого находился 18-летний водитель. Предварительно, в районе дома № 137 водитель «ВАЗ-21099» столкнулся с автомобилем «Киа Рио», который двигался в попутном направлении.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП травмы получил 24-летний парень - пассажир отечественной легковушки. Его доставили в медучреждение.
Фото: Ростов ру
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