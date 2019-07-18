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В Ростове в депо сотрудника транспортной компании раздавило трамваем

В Ростове в депо сотрудника транспортной компании раздавило трамваем
Трагический случай произошёл в депо МУП «Ростовская транспортная компания». На территории предприятия, расположенного на 36-й Линии, трамваем раздавило водителя. ЧП случилось 19 июля.

По информации источника Rostov.ru, водитель трамвая должен был с помощью тягача оттащить трамвай.
- По предварительным данным, сидевший за рулём работник перепутал педали и сдал назад вместо того, чтобы двигаться вперёд, - рассказал источник. – В этот момент между трамваем и тягачом стоял водитель.

Мужчину сильно зажало между вагоном и спецтехникой. В результате полученной травмы головы 62-летний работник транспортной компании скончался на месте происшествия.

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