Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в припаркованный автомобиль врезался подросток на байке.В поселке Прогресс Ростовской области подросток на питбайке врезался в припаркованный автомобиль. ДТП случилось 1 июля около 18:00.По предварительным данным, в переулке Спортивном 16-летний парень на питбайке разогнался и не справился с управлением. В результате он врезался в припаркованный «Форд» возле дома № 19.- В результате ДТП пострадал водитель питбайка и был доставлен в больницу, — сообщает УГИБДД по Ростовской области.