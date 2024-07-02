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В Ростовской области в припаркованный автомобиль врезался подросток на байке

В Ростовской области в припаркованный автомобиль врезался подросток на байке
В Ростовской области в припаркованный автомобиль врезался подросток на байке.

В поселке Прогресс Ростовской области подросток на питбайке врезался в припаркованный автомобиль. ДТП случилось 1 июля около 18:00.

По предварительным данным, в переулке Спортивном 16-летний парень на питбайке разогнался и не справился с управлением. В результате он врезался в припаркованный «Форд» возле дома № 19.

- В результате ДТП пострадал водитель питбайка и был доставлен в больницу, — сообщает УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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