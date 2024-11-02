Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Огромный кусок крыши висит на здании торгового центра в Ростове

Огромный кусок крыши висит на здании торгового центра в Ростове

В Ростове-на-Дону на здании торгового центра висит часть кровли. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 2 ноября.

Возле бизнес-центра «Форум» на Межинского, 2М, с крыши здания свисает огромный кусок кровли, который может рухнуть в любой момент. Вероятнее всего его сорвало из-за сильного шквалистого ветра.

В субботу, 2 ноября, порывы ветра составляют более 27 метров в секунду. Бесконечное количество поваленных деревьев, сломанных остановок, упавших столбов и аварий на электросетях принесла непогода в регион. Жителей Ростовской области просят быть внимательнее, стараться избегать опасных конструкций и деревьев.
Фото: соцесети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.