Огромный кусок крыши висит на здании торгового центра в Ростове

Фото: соцесети

В Ростове-на-Дону на здании торгового центра висит часть кровли. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 2 ноября.Возле бизнес-центра «Форум» на Межинского, 2М, с крыши здания свисает огромный кусок кровли, который может рухнуть в любой момент. Вероятнее всего его сорвало из-за сильного шквалистого ветра.В субботу, 2 ноября, порывы ветра составляют более 27 метров в секунду. Бесконечное количество поваленных деревьев, сломанных остановок, упавших столбов и аварий на электросетях принесла непогода в регион. Жителей Ростовской области просят быть внимательнее, стараться избегать опасных конструкций и деревьев.