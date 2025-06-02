В ДТП с малотоннажным грузовик в Ростове пострадал один человек
В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием малотоннажного грузового автомобиля и кроссовера. Инцидент случился ранним утром 2 июня на улице Сарьяна в Пролетарском районе.
По информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, в районе дома № 66 произошло столкновение между водителями автомобилей «Рено Мастер» и «Ауди Ку 7». В результате столкновения грузовик перевернулся на бок.
В результате ДТП пострадал водитель «Рено Мастер». 61-летний мужчина был госпитализирован.