В Ростове при загадочных обстоятельствах на глазах у детей скончалась супружеская пара

Фото: из личного архива друзей Алексея и Вероники.

Страшная трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла в одном из панельных домов в Ростове. На глазах у двух маленьких девочек погибли родители.Как стало известно Rostov.ru, трагедия случилась 30 января на проспекте Шолохова. Друзья не смогли дозвониться 27-летнему Алексею Д. Телефон его жены Вероники тоже молчал весь день. К вечеру родные пары забили тревогу.- Я живу недалеко от них, решил наведаться. Подумал, может, что-то случилось, - поделился друг семьи Илья. - Я долго звонил в домофон, но мне никто не ответил. Соседи пустили меня в подъезд, но квартира Леши с Вероникой была заперта изнутри. Оттуда только лаяла собака.Вскоре к квартире подошли родители Вероники. У них был дубликат ключей. Когда дверь распахнулась, к выходу бросились трехлетняя и двухлетняя дочки пары. Они сказали, что родители уснули на кухне и не просыпаются. Малышки почти сутки просидели рядом с родителями и были очень напуганы.Действительно, Алексей и Вероника уснули. Только навсегда. На кухне они лежали на полу. Прибывшие медики констатировали смерть молодых людей. На теле видимых следов насилия не обнаружили, поэтому что могло стать причиной их смерти, выяснит только экспертиза.Сейчас тела Алексея и Вероники в морге. Вскоре их похоронят, а вот забота о маленьких дочках пары полностью ляжет на плечи пожилых бабушки и дедушки.