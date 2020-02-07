В Ростове при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек



В Ростове без вести пропал 27-летний молодой человек. О том, где находится Сергей Пахомов ничего неизвестно уже три дня.



По словам друга пропавшего Александра, с 7 февраля Сергей не выходит на связь. Обеспокоенные товарищи пришли к нему домой на улицу Медицинскую, где он снимал квартиру. Дверь в подъезд открыли соседи. Ключи от квартиры самого молодого человека были в двери. На месте находились все его вещи.



Телефон парня не отвечает. На работе он не появлялся. Взволнованные друзья недоумевают, куда мог исчезнуть Сергей. Они сомневаются, что он мог уехать куда-либо, никого не предупредив.



Знакомые пропавшего просят ростовчан о помощи в розыске молодого человека. На вид ему 25-27 лет, рост около 185 сантиметров, среднее телосложение, короткие тёмно-русые волосы. В день пропажи на нём была тёмно-синяя парка.



Всех, кто видел Сергея Пахомова или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону: 8-919-876-40-86 (Александр).