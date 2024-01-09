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В Ростове при пожаре в жилом доме погиб 55-летний инвалид

В Ростове при пожаре в жилом доме погиб 55-летний инвалид
В Ростове-на-Дону при пожаре на Сельмаше погиб 55-летний инвалид. Трагедия произошла в доме № 44 на улице Ильича.

Пламя вспыхнуло около 08:00 в одной из квартир. Огонь распространился на одном квадратном метре. Густые клубы дыма заполнили комнаты, в одной из которых был инвалид. В результате пожара мужчина задохнулся.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар удалось потушить до приезда спасателей. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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