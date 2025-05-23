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В Ростове правоохранители разыскивают парня избившего бездомного

В Ростове правоохранители разыскивают парня избившего бездомного
В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлён момент, когда молодой человек жестоко избивает бездомного. По словам свидетелей, инцидент произошёл в одном из районов Ростова, рядом с парком имени Максима Горького.

На видео можно увидеть, как в заброшенном здании молодой человек наносит удары лежащему мужчине.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, правоохранительные органы начали комплекс мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и выяснение обстоятельств произошедшего.

- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, — сообщили в ведомстве.
Фото: соцсети
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