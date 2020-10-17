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В Ростове подросток попал под колёса «Ауди»

В Ростове подросток попал под колёса «Ауди»
В Ростове-на-Дону водитель «Ауди А6» сбил подростка на пешеходном переходе. ДТП произошло 19 октября около половины седьмого вечера. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 53-летний мужчина ехал по направлению к переулку Ахтарского. При повороте налево он не успел затормозить и наехал на 16-летнего школьника. В это время несовершеннолетний переходил дорогу по «зебре».
- В результате ДТП пострадал пешеход, - добавили в ведомстве.

С травмами подростка доставили в больницу. В настоящее время выясняют все обстоятельства аварии. Вероятно, водитель иномарки в сумерках не разглядел пешехода и не успел затормозить.

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