В Ростове подросток попал под колёса «Ауди»

В Ростове-на-Дону водитель «Ауди А6» сбил подростка на пешеходном переходе. ДТП произошло 19 октября около половины седьмого вечера. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.По предварительным данным, 53-летний мужчина ехал по направлению к переулку Ахтарского. При повороте налево он не успел затормозить и наехал на 16-летнего школьника. В это время несовершеннолетний переходил дорогу по «зебре».С травмами подростка доставили в больницу. В настоящее время выясняют все обстоятельства аварии. Вероятно, водитель иномарки в сумерках не разглядел пешехода и не успел затормозить.