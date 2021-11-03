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В Ростове по повышенному рангу тушат пожар в мебельном цеху

В Ростове по повышенному рангу тушат пожар в мебельном цеху
В донской столице на большой площади горит мебельный цех. Пожар случился на улице Республиканской, 106 7 ноября около 22.30.

По информации регионального МЧС, в здании полыхает крыша на площади 300 квадратов. Из-за серьезного возгорания пожару был присвоен второй ранг сложности, а к месту ЧП направили 86 спасателей и 26 пожарных машин. Из соседнего дома эвакуировали 12 человек. Они ждут, когда специалисты ликвидируют возгорание.

Во время пожара пока никто не пострадал.
Фото: Яндекс Карты.
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