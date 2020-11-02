В администрации Матвеево-Курганского района от последствий коронавируса умер еще один сотрудник
Еще один сотрудник администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области умер от последствий коронавируса. О смерти 46-летнего Сергея Курочкина стало известно 3 ноября.
Супруг начальника сектора по вопросам муниципальной службы и кадров Ирины Курочкиной, который также трудился в администрации района, заболел коронавирусом около месяца назад. Несмотря на усилия врачей, опасная инфекция унесла жизнь Сергея Курочкина.
Напомним, 1 ноября от последствий новой коронавирусной инфекции скончался глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. Известно, что семья умершего главы также борется с вирусом.
В этот же день от коронавируса умер экс-глава Веселовского района Вениамин Антонов.