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В администрации Матвеево-Курганского района от последствий коронавируса умер еще один сотрудник

В администрации Матвеево-Курганского района от последствий коронавируса умер еще один сотрудник
Еще один сотрудник администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области умер от последствий коронавируса. О смерти 46-летнего Сергея Курочкина стало известно 3 ноября.

Супруг начальника сектора по вопросам муниципальной службы и кадров Ирины Курочкиной, который также трудился в администрации района, заболел коронавирусом около месяца назад. Несмотря на усилия врачей, опасная инфекция унесла жизнь Сергея Курочкина.

Напомним, 1 ноября от последствий новой коронавирусной инфекции скончался глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. Известно, что семья умершего главы также борется с вирусом.

В этот же день от коронавируса умер экс-глава Веселовского района Вениамин Антонов.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области

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