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В Ростове оцепили проспект Коммунистический из-за подозрительного предмета

В Ростове оцепили проспект Коммунистический из-за подозрительного предмета
В Ростове оцепили проспект Коммунистический из-за подозрительного предмета. ЧП произошло 8 апреля около 20:00.

Прохожие увидели странный предмет, лежащий на дороге. Взволнованные местные жители обратились в правоохранительные органы. На место прибыла полиция и экстренная служба. Специалисты оцепили потенциально опасный участок сигнальной лентой.

В ходе проверки опасных объектов обнаружено не было, сообщили сотрудники донского главка.
Фото: Соцсети
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