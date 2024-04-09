В Ростове оцепили проспект Коммунистический из-за подозрительного предмета
В Ростове оцепили проспект Коммунистический из-за подозрительного предмета. ЧП произошло 8 апреля около 20:00.
Прохожие увидели странный предмет, лежащий на дороге. Взволнованные местные жители обратились в правоохранительные органы. На место прибыла полиция и экстренная служба. Специалисты оцепили потенциально опасный участок сигнальной лентой.
В ходе проверки опасных объектов обнаружено не было, сообщили сотрудники донского главка.