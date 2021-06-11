В Ростове неизвестные оторвали челюсть черепахе и бросили ее умирать на улице

В одну из ростовских ветклиник поступил пациент с необычной и очень опасной травмой. Неравнодушная женщина принесла болотную черепаху Тортиллу с вырванной верхней челюстью. О пациенте-рептилии 15 июня Rostov.ru рассказал директор ветклиники врач Роман Петренко.Женщина обнаружила черепаху в луже крови на улице Доватора 9 июня. Животное лежало на кирпичной кладке вдали от водоема и в жутких мучениях погибало от боли. Ростовчанка подобрала бедолагу и сразу же отправилась в ближайшую ветклинику.Там врачи осмотрели рептилию. Невооруженным взглядом было видно, что у бедняги разорвана верхняя челюсть. Из-за своеобразного строения тела черепаха получила огромную травму - до глаз.- Подобный случай в моей практике случился впервые. Сначала мы сделали кровоостанавливающие уколы и ввели рептилию в состояние наркоза, - поделился Роман Петренко. Затем промыли рану, обработали хлоргексидином.Сделать рентгеновские снимки и даже самостоятельно рассмотреть травму оказалось невозможным - испуганная рептилия постоянно прятала голову в панцирь. Оставлять ее надолго в стационаре не имело смысла, поэтому неравнодушная спасительница черепахи решила взять опеку над ней.Женщина дает питомцу обезболивающее, а также антибиотики и кровоостанавливающие препараты. Воспаление начало проходить, но недавно черепаха повредила свою травму во время купания в ванной. Единственное, что беспокоило и хозяйку, и врачей, — это то, что рептилия с самого первого дня ничего не ест. Сейчас Тортилла стала и вовсе апатичной и безучастной.- Надежда на ее выздоровление есть. Все зависит от того, начнет ли черепаха есть, - рассказал директор ветклиники.Жить на воле рептилия с такой серьезной травмой не сможет. К врачам уже обратились люди, которые готовы забрать Тортиллу и ухаживать за ней. Однако если черепаха не начнет есть, ветеринарам придется ее усыпить.По словам специалиста, Тортилла - взрослая черепаха, ей не меньше пяти лет. Длина тела земноводного составляет около 6-8 сантиметров, а ширина - 4-6 сантиметров. Получить серьезную травму самостоятельно рептилия не могла. Скорее всего, она либо попала на крючок, либо над животным намеренно издевались, а затем бросили истекать кровью посреди улицы.