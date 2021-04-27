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В Ростове на Западном случилось лобовое ДТП: видео

В Ростове на Западном случилось лобовое ДТП: видео
В Ростове две легковушки столкнулись лоб в лоб. ДТП случилось около 23 часов 28 апреля в Западном микрорайоне.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места аварии. По их словам, мужчина за рулем «ВАЗ-2110» проезжал парк «Сказка». В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и на скорости врезался в легковушку. Судя по кадрам, оба автомобиля получили механические повреждения. У них разбиты капоты.

Информация о пострадавших и причинах ДТП станет известна позже.

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