В Ростове на Западном случилось лобовое ДТП: видео

В Ростове две легковушки столкнулись лоб в лоб. ДТП случилось около 23 часов 28 апреля в Западном микрорайоне.Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места аварии. По их словам, мужчина за рулем «ВАЗ-2110» проезжал парк «Сказка». В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и на скорости врезался в легковушку. Судя по кадрам, оба автомобиля получили механические повреждения. У них разбиты капоты.Информация о пострадавших и причинах ДТП станет известна позже.