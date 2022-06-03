В Ростове на Западном случилось ДТП с «перевертышем»

Фото: соцсети.

В Ростове произошла авария с «перевертышем». ДТП случилось6 июня в Западном районе города. Очевидцы поделились в социальных сетях фотографиями с места происшествия.Как видно на кадрах, столкнулись две иномарки. Одна из них лежит боком на задней части другой. Предположительно, сверху «Ниссан», который перевернулся вверх колесами. По словам свидетелей аварии, один из автомобилистов пытался проскочить на перекрестке улиц 2-й Краснодарской с 3-й Кольцевой, но не успел.Местным жителям подобные ДТП не вновинку. На этом перекрестке очень часто случаются аварии. От них не спасает даже установленный недавно светофор. Возможно, ситуацию изменят лежачие полицейские.