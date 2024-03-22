В Ростове на Темернике снова произошел пожар

Фото: соцсети.

На рынке Темерник снова произошел пожар. ЧП случилось 22 марта на улице Лелюшенко, 19/2.В социальной сети появилось видео, на котором во время переполоха торговцы собирают товары, а на заднем плане видно густое облако дыма. Как пояснили в региональном МЧС, причиной массовой паники продавцов стал загоревшийся мусорный бак.- На место возгорания прибыла одна пожарная машина, - сообщили в МЧС Ростовской области. - Поскольку это рынок, мы приезжали по повышенному рангу. Но на самом деле тушили мусор.Паникующих торговцев тоже можно понять. Ведь они еще не пришли в себя от последнего крупного пожара, который вспыхнул в 2023 году 30 ноября. Тогда выгорело 4 000 квадратных метров. Десятки людей остались без работы, сгорел товар на миллионы рублей. Сгоревший павильон был восстановлен только в начале марта.