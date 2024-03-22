Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Темернике снова произошел пожар

В Ростове на Темернике снова произошел пожар
На рынке Темерник снова произошел пожар. ЧП случилось 22 марта на улице Лелюшенко, 19/2.

В социальной сети появилось видео, на котором во время переполоха торговцы собирают товары, а на заднем плане видно густое облако дыма. Как пояснили в региональном МЧС, причиной массовой паники продавцов стал загоревшийся мусорный бак.

- На место возгорания прибыла одна пожарная машина, - сообщили в МЧС Ростовской области. - Поскольку это рынок, мы приезжали по повышенному рангу. Но на самом деле тушили мусор.

Паникующих торговцев тоже можно понять. Ведь они еще не пришли в себя от последнего крупного пожара, который вспыхнул в 2023 году 30 ноября. Тогда выгорело 4 000 квадратных метров. Десятки людей остались без работы, сгорел товар на миллионы рублей. Сгоревший павильон был восстановлен только в начале марта.
Фото: соцсети.
1 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.