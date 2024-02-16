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В Ростове на Таганрогской электробус протаранил легковой автомобиль

В Ростове на Таганрогской электробус протаранил легковой автомобиль
В Ростове-на-дону на улице Таганрогской электробус протаранил легковушку. Кадрами происшествия поделились местные жители в социальных сетях 16 февраля.

Инцидент произошел в районе дома№69 около 10:00. По словам очевидцев, у общественного транспорта из-за аварии выбило стекла. Зад легковушки смяло. На место происшествия прибыли сотрудники ДТП.

- Не успели привезти электробусы, так тут же их начали колотить, - пишет горожанка в комментариях.

Из-за аварии пассажиры нового общественного транспорта могли получить ушибы. На улице Таганрогской образовалась пробка.
Фото: соцсети
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