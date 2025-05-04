В Ростове в ДТП с "Ладой Ларгус" пострадали два человека

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В Западном микрорайоне Ростова 4 мая случилось серьёзное дорожное происшествие с участием двух транспортных средств. Инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Стачки и улицы Малиновского.По предварительным данным, водитель автомобиля "Ларгус" проигнорировал запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с "Фольксвагеном Амарок". От мощного удара "Ларгус" сильно деформировался. На месте аварии работали сотрудники спасательной службы, которые извлекали пострадавших из искорёженного автомобиля.- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Ларгуса", - прокомментировали в региональной Госавтоспекции.