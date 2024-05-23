В Ростове на Московской сбили 11-летнего велосипедиста

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В Ростове-на-Дону на Московской улице произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста. Инцидент случился 22 мая.По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Мерседес ML», двигаясь по проезжей части, не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом. В это время дорогу пересекал несовершеннолетний велосипедист.- В результате аварии велосипедист получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - 11-летнего мальчика доставили в больницу.