Под Ростовом водитель иномарки сбил пожилую женщину

В Батайске 44-летний водитель «Тойоты» сбил бабушку. ДТП произошло около семи вечера на улице Орджоникидзе, 35. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Как стало известно, мужчина поворачивал налево и не успел притормозить перед женщиной-пешеходом, которая внезапно вышла на проезжую часть. В результате водитель наехал на нее.У пострадавшей не было при себе документов, поэтому личность установить не удалось. В настоящее время проводится проверка.