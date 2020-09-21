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Под Ростовом водитель иномарки сбил пожилую женщину

Под Ростовом водитель иномарки сбил пожилую женщину
В Батайске 44-летний водитель «Тойоты» сбил бабушку. ДТП произошло около семи вечера на улице Орджоникидзе, 35. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как стало известно, мужчина поворачивал налево и не успел притормозить перед женщиной-пешеходом, которая внезапно вышла на проезжую часть. В результате водитель наехал на нее.
- В результате пожилая женщина получила травмы, и её отвезли в больницу, - добавили в ведомстве.

У пострадавшей не было при себе документов, поэтому личность установить не удалось. В настоящее время проводится проверка.

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