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В Ростове в Левенцовке сгорела аптека

В Ростове в Левенцовке сгорела аптека
В Левенцовском микрорайоне Ростова сгорела аптека. Происшествие случилось 25 февраля примерно в 7.30 на улице Еременко, 108.

Пожар произошел в аптеке, расположенной в 13-этажном доме. Причина ЧП пока не известна, однако пламя быстро охватило помещение. Перепуганные сотрудники выбежали на улицу и вызвали спасателей.

Пожарные тушили горящий дом на протяжении получаса. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших не было. Однако аптека почти полностью выгорела.

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