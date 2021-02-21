В Ростове в Левенцовке сгорела аптека

В Левенцовском микрорайоне Ростова сгорела аптека. Происшествие случилось 25 февраля примерно в 7.30 на улице Еременко, 108.Пожар произошел в аптеке, расположенной в 13-этажном доме. Причина ЧП пока не известна, однако пламя быстро охватило помещение. Перепуганные сотрудники выбежали на улицу и вызвали спасателей.Пожарные тушили горящий дом на протяжении получаса. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших не было. Однако аптека почти полностью выгорела.