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На трассе в Ростовской области пассажир авто пострадал в ДТП с «перевертышем»

На трассе в Ростовской области пассажир авто пострадал в ДТП с «перевертышем»
На трассе Волгодонск — Дубовское в ДТП пострадал 36-летний мужчина. Авария произошла утром 8 февраля недалеко от хутора Щеглов (Дубовский район).

Около 8:00 водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением. Легковушка на высокой скорости съехала с дороги и вылетела в кювет. Машина опрокинулась.

Водитель чудом остался цел, отделавшись испугом и синяками. А вот его пассажир получил травмы. По данным УГИБДД по Ростовской области, в списке пострадавших значится 36-летний мужчина.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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