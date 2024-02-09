На трассе в Ростовской области пассажир авто пострадал в ДТП с «перевертышем»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Волгодонск — Дубовское в ДТП пострадал 36-летний мужчина. Авария произошла утром 8 февраля недалеко от хутора Щеглов (Дубовский район).Около 8:00 водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением. Легковушка на высокой скорости съехала с дороги и вылетела в кювет. Машина опрокинулась.Водитель чудом остался цел, отделавшись испугом и синяками. А вот его пассажир получил травмы. По данным УГИБДД по Ростовской области, в списке пострадавших значится 36-летний мужчина.