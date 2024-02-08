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В Ростове водитель легковушки попал в ДТП с «перевертышем»

В Ростове водитель легковушки попал в ДТП с «перевертышем»
В Ростове водитель автомобиля попал в ДТП с «перевертышем». Авария произошла 8 февраля.

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. Вероятно, водитель потерял управление, и машина съехала с дороги. На бездорожье легковушка перевернулась. На фото видно, что у транспорта поврежден бампер, двери смяты.

Водитель чудом остался цел. По информации УГИБДД по Ростовской области, единственный пострадавший в этой аварии — автомобиль.
Фото: соцсети.
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