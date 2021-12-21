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В Ростове на ходу загорелась иномарка

В Ростове на ходу загорелась иномарка
В Ростове-на-Дону автомобиль с водителем внутри загорелся посреди дороги. ЧП случилось утром 23 декабря на проспекте Шолохова.

Около 7:30 водитель «Субару Импреза» повернул на Шолохова. Перед кольцом на Театральном проспектеон остановился на красный сигнал светофора. В этот момент из-под капота повалил дым. Автомобилист выскочил из салона и открыл крышку - оказалось, что горит моторный отсек.

Рядом с местом ЧП проезжала патрульная машина. Инспекторы взяли огнетушитель и ликвидировали пламя. Они же вызвали эвакуатор и помогли отвезти иномарку к ближайшему автосервису.

По информации УГИБДД по Ростовской области, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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