В Таганроге водитель легковушки сбил 16-летнего парня на электросамокате

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области водитель легковушки сбил 16-летнего юношу за рулем электросамоката. Происшествие случилось в городе Таганроге 14 июля.По предварительным данным, подросток на двухколесном транспорте катался по переулку Лермонтовскому. В районе дома №8 со двора выезжал 21-летний водитель «ВАЗ 21083». Он не уступил юноше дорогу и снес его. От удара несчастный отлетел в сторону.По информации регионального УГИБДД, несовершеннолетнего отвезли в больницу.