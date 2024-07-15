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В Таганроге водитель легковушки сбил 16-летнего парня на электросамокате

В Таганроге водитель легковушки сбил 16-летнего парня на электросамокате
В Ростовской области водитель легковушки сбил 16-летнего юношу за рулем электросамоката. Происшествие случилось в городе Таганроге 14 июля.

По предварительным данным, подросток на двухколесном транспорте катался по переулку Лермонтовскому. В районе дома №8 со двора выезжал 21-летний водитель «ВАЗ 21083». Он не уступил юноше дорогу и снес его. От удара несчастный отлетел в сторону.

По информации регионального УГИБДД, несовершеннолетнего отвезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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