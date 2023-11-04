На Северном в Ростове конфликт компании мужчин закончился стрельбой

Фото: Rostov.ru.

В Ростове конфликт в компании мужчин закончился стрельбой. Инцидент произошел 3 ноября на Северном.В тот вечер на улице Казахской собралась компания местных мужчин. Шестеро горожан начали спорить по одной из тем. В какой-то момент слов стало не хватать. Началась потасовка,Вскоре вмешался прохожий. Недолго разбираясь, он сделал предупредительный выстрел из пистолета в воздух, чтобы унять толпу. Однако стрельба вызвала обратный эффект. Несколько мужчин бросились к нему. Испугавшись, незнакомец убежал.Тем временем очевидцы вызвали полицию. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП и устанавливают участников инцидента.