В Ростове-на-Дону неизвестный пытался ограбить Сбербанк

В донской столице мужчина попытался ограбить Сбербанк. Происшествие случилось вечером 11 марта.В здание банка, расположенное по адресу: проспект Стачки, 30, вбежал мужчина в медицинской маске и стал немедленно требовать деньги у кассира.По словам очевидцев, грабителю было около 30 лет. В какой-то момент он достал гранату и начал угрожать взрывом. К счастью, никто не пострадал, а преступник по непонятным причинам сбежал, не прихватив ничего с собой.По информации ГУ МВД Ростовской области, оперативники проводят розыскные мероприятия с целью установления личности фигуранта и его дальнейшего задержания.