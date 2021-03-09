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В Ростове-на-Дону неизвестный пытался ограбить Сбербанк

В Ростове-на-Дону неизвестный пытался ограбить Сбербанк

В донской столице мужчина попытался ограбить Сбербанк. Происшествие случилось вечером 11 марта.
В здание банка, расположенное по адресу: проспект Стачки, 30, вбежал мужчина в медицинской маске и стал немедленно требовать деньги у кассира.

По словам очевидцев, грабителю было около 30 лет. В какой-то момент он достал гранату и начал угрожать взрывом. К счастью, никто не пострадал, а преступник по непонятным причинам сбежал, не прихватив ничего с собой.

По информации ГУ МВД Ростовской области, оперативники проводят розыскные мероприятия с целью установления личности фигуранта и его дальнейшего задержания.

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