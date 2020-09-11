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В Ростове-на-Дону мужчина погиб при падении с Ворошиловского моста

В Ростове-на-Дону мужчина погиб при падении с Ворошиловского моста
В донской столице мужчина погиб, упав с Ворошиловского моста. ЧП произошло днем 12 сентября на улице Береговой.

Как сообщают очевидцы, мужчина сначала стоял на мосту, а через несколько секунд он уже лежал на асфальте. Помочь ему не смогли, медикам лишь осталось констатировать его смерть. На вид ему было около 50 лет.

Что могло стать причиной случившегося, неизвестно. Сейчас в обстоятельствах смерти мужчины разбираются правоохранители.

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