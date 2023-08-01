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В Ростове-на-Дону «Фольксваген» столкнулся с «Киа»

В Ростове-на-Дону «Фольксваген» столкнулся с «Киа»
В Ростове столкнулись две легковушки. Авария случилась 1 августа на пересечении улиц Орской и Каскадной.

Предварительно 40-летний мужчина на «Фольксвагене Поло» ехал по улице Орской, неподалеку от дома № 46, в сторону переулка Днепровского. Он не предоставил преимущество в движении 25-летнему парню на «Киа Сид». Водитель не успел притормозить и на полном ходу протаранил легковушку.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии машины получили механические повреждения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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