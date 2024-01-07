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В Ростове-на-Дону двое мужчин напали на таксиста

В Ростове-на-Дону двое мужчин напали на таксиста
В Ростове-на-Дону двое мужчин напали на таксиста. Инцидент произошел на Нансена, 83 - в ЖК «Скай Парк».

Очевидцы сообщают, что пассажиры отказались оплачивать поездку в такси. Водитель начал требовать заплатить. Мужчины выбежали из автомобили, а затем набросились на таксиста. Водитель машины сумел скрыться от нападавших в жилом доме.

В ГУ МВД сообщили, что о нарушении общественного порядка заявила жительница ЖК. Правоохранители устанавливают участников события и выясняют обстоятельства произошедшего.

Также глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нападения на таксиста.
Фото: Ростов ру
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