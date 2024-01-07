Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону двое мужчин напали на таксиста. Инцидент произошел на Нансена, 83 - в ЖК «Скай Парк».Очевидцы сообщают, что пассажиры отказались оплачивать поездку в такси. Водитель начал требовать заплатить. Мужчины выбежали из автомобили, а затем набросились на таксиста. Водитель машины сумел скрыться от нападавших в жилом доме.В ГУ МВД сообщили, что о нарушении общественного порядка заявила жительница ЖК. Правоохранители устанавливают участников события и выясняют обстоятельства произошедшего.Также глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нападения на таксиста.