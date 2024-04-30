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В Ростове-на-Дону два водителя пострадали в ДТП на Вавилова

В Ростове-на-Дону два водителя пострадали в ДТП на Вавилова
В Ростове двое водителей пострадали в аварии на Вавилова. ДТП произошло 30 апреля около 08:30 в районе дома № 49.

Предварительно, 58-летний водитель «Хендай Портер» ехал со стороны Дачной. При повороте на регулируемом перекрестке он потерял управление. Машина врезалась в «Киа Оптиму», которой управлял 34-летний мужчина.

Удар был настолько сильным, что «Киа» протаранила бордюрный камень и опрокинулась на крышу.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали два водителя. С травмами их доставили в больницу.
Фото: соцсети
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