В Ростове-на-Дону два водителя пострадали в ДТП на Вавилова

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В Ростове двое водителей пострадали в аварии на Вавилова. ДТП произошло 30 апреля около 08:30 в районе дома № 49.Предварительно, 58-летний водитель «Хендай Портер» ехал со стороны Дачной. При повороте на регулируемом перекрестке он потерял управление. Машина врезалась в «Киа Оптиму», которой управлял 34-летний мужчина.Удар был настолько сильным, что «Киа» протаранила бордюрный камень и опрокинулась на крышу.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали два водителя. С травмами их доставили в больницу.